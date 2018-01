Poleg evropskega rokometnega prvenstva, kjer bo za kanček višje koeficiente treba loviti hendikepe, velja pa kakšno kolo počakati, da se izkaže, kako kakšna ekipa nese, začenjajo pomladni del prvenstva nogometaši v Nemčiji. Za vsakogar, ki premore kanček regionalnega sentimenta, bo zanimivo gostovanje s Pjaco okrepljenega Schalkeja pri Leipzigu. Če je mladi Hrvat zdrav, kar trenutno je, pomeni presežek. Poleg igranja na večje število golov in na opcijo, da bosta obe ekipi zadeli, je mamljiv tudi 1,80 vreden dvoznak na goste, spregledati pa ne gre tudi 3,50 vredne ničle. Zanimiv se zdi tudi 1,60 vreden dvojni znak na Köln, ki doma pričakuje Borussio. Domačini so resda zadnji, vendar pa dokazano zmorejo odigrati dobre tekme. V pričujočem primeru tudi zmagati. Kar je vredno 3,00.

Podobno mamljiv je 1,80 vreden dvojni znak na Eibar proti Atleticu iz Madrida v španskem prvenstvu, večja previdnost pa je priporočena v tekmah, kot bodo Girona – Las Palmas, kot tudi Deportivo – Valencia. Te srednje španske ekipe najraje zagodejo druga drugi, sploh kadar je katera od njih kanček favorizirana, kot bosta tokrat Girona in Valencia in nič osupljivega ne bo, če bosta ne favorizirana Las Palmas in Deportivo izvlekla ničli. Tukaj je še destabilizirani Real, ki pričakuje Villareal in ki se ga bo zelo verjetno lotil maksimalno motiviran. To zmago potrebujejo Madridčani izrazito, vendar pa je vsaj približno spodoben koeficient 1,68 na voljo šele pri igranju na hendikep. Ki pa je spet realen. Obenem lahko pričakujemo, da bo padlo večje število golov, kar je pa spet vredno zgolj 1,30.

Vrnimo se še v Anglijo, kjer igrajo redni krog premier lige. Izmed ponujenih kvot se zdi privlačen 1,50 vreden dvojni znak na West Ham v gosteh proti Huddersfieldu, kot 1,92 visok koeficient na stavo, da bosta v tekmi Tottenham – Everton zadeli obe ekipi. Derbi tekma bo seveda Liverpool – Manchester City, v kateri se pa še najbolj smiselnih zdi 1,60 na to, da bo padlo manj od 3,5 gola. Čas je za okrevanje!