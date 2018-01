Lotimo se tokrat zgolj Italije. Bližajoče se kolo bi lahko navrglo par prekinitev uspešnih nizov določenih ekip. Atalanta se zdi prva osumljena. Ob koncu leta je doma že zgrešila s Cagliarijem, pa se potem v pokalu popravila z zmago proti Napoliju, a pravo stanje se zna izkazati danes v gosteh proti Romi. Slednja je zadnja kola v blagi krizi, odločnost in namera, da jo prekine prav to kolo, je pa logična. 1,70 je na voljo za domačo zmago, čeravno stavnica favorizira, da bo padlo več od dveh golov, pa zna biti to z goli škrta tekma. Domača zmaga se zdi gotova v tekmi Milana in Crotoneja, vendar bo za kaj višjo kvoto od 1,30 treba igrati bodisi hendikep ali na gole. 1,63 je vredna stava, da obe ekipi ne bosta zadeli, kar se zdi verjetneje, kot da bosta. V tekmi med Beneventom in Sampdorio privlači 2,15 na gostujočo zmago. Lepa kvota je posledica blagega vzpona zadnje uvrščenega in stagnacije Sampe, vendar se Benevento zdi idealen za to, da se ga Sampa loti s polno močjo. Nič dobrega se ne piše Torinu. Ob poškodbah in menjavi trenerja pričakujejo pretkano Bologno. No, bolj smiselno od iskanja presenečenja skozi 1,69 vreden dvojni znak na Bologno se zdi 1,80 vredna stava na to, da bosta obe ekipi zadeli. Če se katera tekma zdi zrela za igranje na »manj golov«, je to Genoa-Sassuolo, medtem ko v duelu med Spalom in Laziom zmaga gostov, ki je sicer vredna 1,55, ne bi smela biti vprašljiva.