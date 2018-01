Toda superženska je povzročila meddržavni spor, ko je na prireditvi nosila obleko najbolj znanega in med zvezdnicami zelo čislanega libanonskega modnega oblikovalca Elieja Saaba. Še huje je bilo, da je modni oblikovalec na svojem instagramu objavil njeno fotografijo s pripisom, da Izraelka njegovo obleko nosi popolnoma brezhibno. To je v Libanonu povzročilo val zgražanja. Državi se namreč bojkotirata in sta tehnično v vojnem stanju že vse od leta 1948. Tako se je libanonska novinarka Heba Bitar, ki sicer občuduje Saaba, na twitterju spraševala, ali je res tako srečen, ker njegovo obleko nosi Izraelka. Drugi komentarji so bili še ostrejši, češ da ima libanonsko obleko oblečena nekdanja pripadnica izraelske vojske. Igralka je že leta 2014 razburila libanonsko javnost, ko je na facebooku podprla izraelske napade na Gazo. Tudi zaradi tega njenega filma Čudežna ženska v Libanonu niso predvajali.

Gal Gadot je poročena z nepremičninarjem Jaronom Varsanom, s katerim imata dve hčerki, zaslovela pa sta, ko sta Romanu Abramoviču za 25 milijonov dolarjev prodala luksuzni hotel v Tel Avivu.