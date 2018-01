Domneven pretep dveh članov skupine Bijelo dugme – Mladena Vojičića - Tife in Alena Islamovića – ob novoletnem koncertu v Budvi je bil do danes zavit v tančico skrivnosti. Kot smo poročali, so predstavniki skupine namigovali, da se pretep v resnici ni zgodil, ampak da sta se člana skupine na odru med sabo le slučajno obregnila.

Obiskovalci koncerta so po drugi strani trdili, da sta se glasbenika po odhodu z odra močno sprla, nato se začela ruvati in pretepati, dokler niso posredovali varnostniki. Razlog za pretep naj bi bila Tifova zamera Islamoviću, ker je odpel del pesmi, ki bi ga moral odpeti on in mu na odru ni dal prostora.

Danes pa se je na spletu pojavil video posnetek, s katerega je jasno razvidno, da se je pretep med Tifom in Islamovićem zares zgodil.