Za še boljši dosežek je manjkal Klemen Bauer, ki je že na pripravah v Anterselvi. Slovenci so bili odlični predvsem na strelišču. Miha Dovžan je z eno popravo zasedel 13. mesto, a predal le 23 sekund za takrat vodilnimi Nemci. Mitja Drinovec in Lenart Oblak sta zadela vseh 10 strelov, zaostanek pa je naraščal. Drinovec je predal kot 11. in Oblak kot 13. Zadnji je šel na progo Jakov Fak, ki je v zadnjih treh krogih, kljub popravi na drugem streljanju, prehitel tekmece iz Slovaške, Kazahstana in Poljske.

Vlogo prvih favoritov na olimpijski tekmi so tudi na generalki potrdili Norvežani, ki jim je v zadnji predaji zmago pritekel Johannes Thingnes Boe. Ta je šel na pot skupaj s Francozom Antoinom Guigonnatom in Italijanom Thierryjem Chenalom. Ta mu nista bila dorasla, še več, Italijan, ki je imel pred ostalimi tekmeci več kot minuto naskoka, je zdrsnil celo na sedmo mesto, najnižjo stopničko pa je Rusiji priboril Anton Šipulin, ki je prehitel tudi Nemca Simona Schemppa in poskrbel za razočaranje navijačev na Bavarskem.

V Ruhpoldingu bo v soboto na sporedu ženska štafetna tekma. V nedeljo bo slovenske barve na tekmi s skupinskim startom branil Jakov Fak, prva rezerva za to tekmo pa je Miha Dovžan.