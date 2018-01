Zamolčani dokumenti Premiera filma The Post bo sicer 11. januarja, čeprav so ga ponekod kazali že konec decembra. Režiser je Steven Spielberg, v glavnih vlogah igrata Meryl Streep in Tom Hanks. V film so vložili okoli 50 milijonov dolarjev. Dveurni film govori o tem, kako so leta 1971 novinarji Washington Post pridobili in objavljali tako imenovane »pentagonske dokumente«. Gre za tajno študijo o ameriških obveščevalnih in vojaških dejavnostih v Vietnamu (1945–1967). Iz objav v New York Times in Washington Post je postalo jasno, da Združene države niso sodelovale z južnim Vietnamom v vojni s severnim Vietnamom zato, da bi zaščitile ljudstvo južnega Vietnama, ampak je bil pravi motiv za njihovo prisotnost zaustavitev širjenja kitajskih komunističnih idej. Pentagonski dokumenti, ki jih je dostavljal vojaški analitik Daniel Ellsberg, so za vedno spremenili odnos državljanov do ameriških oblasti; iz objav je postalo jasno, da sta predsednika John Kennedy in Lyndon Johnson lagala narodu in z vojaškimi akcijami ter izmišljenimi incidenti poglabljala ameriško vpletenost v krvavo vojno.

Uničenje Konec februarja pride na platna znanstvenofantastična grozljivka z originalnim naslovom Annihilation, po izjemno uspešnem romanu Jeffa VanderMeera. Gre za prvo delo iz trilogije Southern Reach Trilogy, objavljeno leta 2014, kar obeta, jasno, še dve nadaljevanji filma, v katerem vojaška biologinja (Natalie Portman), z ekipo, v kateri sta tudi antropologinja (Gina Rodrigez) in psihologinja (Jeniffer Jason Leigh), išče svojega pogrešanega soproga. Na območju, kjer naj bi izginil, vladajo nadnaravne sile in pojavi, ki jim morda ne bodo kos.

Rdeči vrabec Red Sparrow je orjaška knjižna uspešnica nekdanjega operativca CIA, zdaj pa pisatelja vohunskih romanov Johna Matthewsa, iz leta 2013. Lani se je odločil zgodbo o ruski tajni agentki in ameriškem tajnem agentu, ki se zaljubita, kar znatno oteži njuno delo, režirati avstrijski režiser Francis Lawrence. Rusinjo Dominiko Egorovo igra Jennifer Lawrence, ameriškega agenta Nathaniela Nasha pa avstralski zvezdnik Joel Edgerton. Film, ki ga bodo začeli predvajati marca, so snemali v Evropi, na Slovaškem, na Madžarskem, v Londonu in v Avstriji.

Ready Player One Marca bodo v dvoranah začeli vrteti tudi Spielbergovo znanstvenofantastično dramo po uspešnem romanu Ernesta Klina iz leta 2011. Kline je tudi eden od scenaristov filma, ki se dogaja leta 2044, ko glavni protagonist Wade Watts (igra ga Tye Sheridan) rešuje uganke digitalnega sveta, povezane z osemdesetimi leti prejšnjega stoletja. Nagrada je bajna. Ni čudno, da so številnimi igralci pripravljeni tudi ubijati, da bi prišli do nje. Film bi morali začeti predvajati že decembra, a so se hoteli izogniti konkurenci Poslednjega Jedija.

Marija Magdalena Konec marca bodo začeli vrteti film Mary Magdalene, v katerem bo v vlogi svetopisemske junakinje nastopila Rooney Mara, Jezusa Kristusa pa bo upodobil Joaquin Phoenix. Je bila Marija Magdalena Kristusova sledilka, devica ali zgolj spreobrnjena grešnica? Stavek iz najave filma: »Mlada ženska v 1. stoletju našega štetja zapusti svojo majhno ribiško mestece in tradicionalno družino, da bi se pridružila radikalnemu novemu družbenemu gibanju, na čelu katerega je karizmatični vodja, Jezus iz Nazareta.« Film je režiral Garth Davis.

Mama Mia 2 Mamma Mia! Here We Go Again je za zdaj naslov nadaljevanja enega najbolje prodajanih glasbenih filmov v zadnjih letih. Romantična glasbena komedija je bila posneta (tudi) tam, kjer Slovenci najraje letujemo, v Dalmaciji, kjer so na Visu odigrali Grčijo. Zato, ker je pri sosedih ceneje kot v Grčiji, saj Hrvaška subvencionira takšna snemanja. V filmu nastopa praktično vsa ekipa, ki je nastopila v prvem delu: Christine Baranski, Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Colin Firth, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgård, Meryl Streep… Od julija 2018.

Zvezda je rojena A Star Is Born je četrta verzija filma, ki so ga prvič posneli leta 1937. Ostareli zvezdnik in mlada igralka sta bila takrat Frederic March in Janet Gaynor, leta 1954 so pod istim naslovom posneli muzikal, kjer je mlada pevka Judy Garland, ostareli in samomorilski zvezdnik pa James Mason. Leta 1976 je bil zadeti rokerski pevec Kris Kristofferson, mlada nadarjena pevka pa Barbara Streisand. V filmu, ki ga bodo začeli vrteti 5. oktobra, je režiser in igralec v glavni vlogi Bradley Cooper, mlado zvezdnico bo igrala pevka Lady Gaga.

Vrnitev Mary Poppins Leta 1964 so pri Disneyju posneli Mary Poppins po romanu P. L. Travers, konec decembra leta 2018 pa bo na platnih Mary Poppins Returns. Kar je s 54 leti doslej največja časovna razdalja med dvema filmskima nadaljevanjema. Pri Disneyju, kjer so posneli tudi prvi del, so za mladinski glasbeni film najeli režiserja Roba Marshalla in najboljše angleške igralce (in nekaj ameriških), ki so na trgu: Emily Blunt igra Mary Poppins, tu so še Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Pixie Davies, Julie Walters, Colin Firth, Meryl Streep, Angela Lansbury, Dick van Dyke…

Bohemian Rhapsody Konec decembra naj bi po mnogih zgodah in nezgodah v kino prišla biografija angleškega rock benda The Queen. Scenarij sta napisala Justin Haythe in Anthony McCarten, režijo pa so najprej zaupali Bryanu Singerju, ki so ga po večini posnetega filma zamenjali z Dexterjem Fletscherjem. Kakorkoli, kontroverznega pevca Freddija Mercuryja bo igral Rami Malek, Ben Hardy bo v vlogi bobnarja Rogerja Taylorja, Gwilyom Lee bo kitarist Brian May, Jospeh Mazzello je John Deacon, basist Queenov. Med producenti filma sta tako May kot Taylor, pa tudi Robert de Niro.