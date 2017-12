Najodmevnejši uspehi slovenskih športnikov v letu 2017

Slovenija je brez poraza postala evropski prvak. V predtekmovanju je v Helsinkih premagala vseh pet tekmecev, v Carigradu v izločilnih bojih pa Ukrajino, Latvijo, Španijo in v finalu v norem vzdušju, ki ga je pripravilo kar 7000 slovenskih navijačev, še Srbijo s 93:85. Uspeh v finalu je bil še toliko večji, ker v zaključku tekme nista igrala prva zvezdnika Goran Dragić (izčrpanost) in Luka Dončić (zvin gležnja). To je bil sploh prvi naslov evropskega prvaka Slovenije v ekipnih športih in košarkarji so septembra postali junaki slovenskega naroda. Zvezdnik lige NBA Gorana Dragić je bil izbran za najboljšega igralca prvenstva, osemnajstletni Luka Dončić pa v najboljšo peterko. Igralce je v zmagovalno moštvo povezal srbski strokovnjak Igor Kokoškov, ki je poskrbel za hierarhijo, disciplino in razdelitev vlog.