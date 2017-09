Vse se je začelo pred več kot tremi tedni, ko je Barbara Žnidaršič prvi dan dopusta dobila sporočilo, da se je njena psička Chanel ob nenadnem ropotu izvila iz ovratnice in pobegnila. Lastnica iz Sežane je sedla v avto in ob zaporah cest zaradi požarov iz Dalmacije naslednje jutro prispela v Kranj, kjer je bila psička v varstvu. Začela je akcijo, ki je postala izredno odmevna zaradi vključitve medijev in obljubljene nagrade najditelju, ki jo je povišala s 1000 na 1500 evrov.

»Nisem obupala, vztrajala sem. Iskali smo jo v okolici Kranja, sledili obvestilom. To je trajalo teden dni, ko sem kar živela na Gorenjskem.« Žnidaršičeva se je nato vrnila v službo, a iskalne akcije ni prekinila. »Še en teden je minil, psičko sem iskala naprej. Prejšnji teden me je bolezen malo ustavila, nadaljevali so tisti, ki mi ves čas pomagajo. Nimam besed, Chanel je spet doma in vztrajanje se je izplačalo. Nisem obupala, iskrena hvala vsem za pomoč. Prejeli smo nekaj sto klicev in sporočil, preiskali okolico Kranja do Šenčurja in Britofa in na koncu je vse poplačano. Z veseljem bom nagrado danes ali jutri izročila najditelju,« nam je pripovedovala Barbara, ki je s svojo navezanostjo na malo psičko mnoge ganila. Čeprav sestradana (19 dni je bila odvisna sama od sebe), je psička brez poškodb, tudi veterinarski pregled ni pokazal hujših posledic.

Psičko zagledal med pospravljanjem koruze

»Ko sem ji poslal sliko, se je razjokala,« pa je o prvem spoznanju, da ima pravo psičko, povedal Anže Vehovec iz Srednje vasi pri Šenčurju, ki pa je psičko našel – v Kranju: »Na Primskovem smo pospravljali koruzo, ko sem jo zagledal. Pobegnila je pred strojem, kar je bilo dobro. Potem sva jo s prijateljem Dominikom Oblakom začela loviti, je kar okretna in živahna. Ko sva jo ujela, pa se je umirila, in nato je sledil srečen konec,« je povedal 26-letni mladenič, ki je bil vesel tako najdbe kot nagrade: »Razdelil jo bom, ker sva jo lovila dva. Mi bo pa denar prav prišel, ker s punco načrtujeva obisk Londona,« je dodal Anže, ne posebej navdušen nad »slavo«, ki se mu zdaj obeta. Res pa je, da so bili mnogi na sprehajalnih poteh in poljih v okolici Kranja zadnje tedne bolj pozorni; psička je po podatkih in namigih tistih, ki so Barbari skušali pomagati, begala od Britofa do Šenčurja in potem proti Kranju

Čeprav je bilo po daljšem času vse več tudi takih, ki so naredili križ čez malo begavko, je psica očitno v naravi našla način za preživetje. Gre sicer za staro pasmo psov, ki so po opisu tudi pogumni. Tudi njena lastnica iz Sežane je pokazala, da človekova navezanost na štirinožnega prijatelja nima meja in ne pozna ovir: »Samo, da je doma, pri meni…« je dejala po razpletu, ki bi tam v filmskem Hollywoodu sam od sebe pisal scenarij uspešnice. Nekaj je pri vsem gotovo: Chanel in Barbara sta se na Gorenjskem »nalezli« gorenjske trme in na koncu našli druga drugo, kot se za srečen filmski konec zgodbe spodobi. In še: ob iskanju kunčje jazbečarke so ljudje odkrili vsaj še tri druge pogrešane pse, kar je osrečilo še koga.