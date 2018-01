Hrvaški alpski smučarji so v tej sezoni osvojili 80 točk svetovnega pokala. Devet desetin jih ima v lasti veleslalomist Filip Zubčić, eno desetino pa slalomist Matej Vidović za 23. mesto v Adelbodnu. Z organizacijo tekme v Zagrebu igra hrvaško alpsko smučanje predvsem po zaslugi Vedrana Pavleka vidno vlogo v Mednarodni smučarski organizaciji. Hrvati po skoraj dveh desetletjih uspehov Janice in Ivice Kostelića doživljajo rezultatsko lakoto. V času tekem v Zagrebu so mediji pomirjali javnost z zgodbo, v katero je vpleten 79-letni Ante Kostelić. Glavna zgodba hrvaškega smučanja sta trenutno brata Kolega, 18-letni Samuel in 21-letni Elias. Na treningih ju je namreč prevzel Ante Kostelić. Za legendarnega Gipsa pravijo, da ima toliko novega elana, da je na snegu videti vsaj 15 let mlajši. »Oče potrebuje akcijo. Kar oživel je,« se veseli očetovega novega izziva Ivica Kostelić.

Ante Kostelić pravi, da uživa v vzgoji šampionov in zmagah. Na pripombo, da sta brata Kolega daleč od zmag na tekmah svetovnega pokala, odgovarja, da to ne drži povsem, saj se v alpskem smučanju stvari hitro postavijo na glavo. Gips priznava, da brata Kolega čaka trnova pot, a je prepričan, da sta na pravi poti. Za starejšega Eliasa pravi, da bi lahko nase opozoril pri 23 letih, torej čez dve sezoni, medtem ko mlajšega Samuela čaka daljše obdobje prebijanja proti svetovnemu vrhu.

Ante Kostelić verjame v zgodbo bratov Kolega, ker imata močno podporo družine. Njuno mamo Sonjo je pred desetletji treniral kot rokometni trener. Mama torej dobro pozna trde Gipsove metode dela in verjame v skupni uspeh. »Anteja se spominjam od svojega štirinajstega leta. Njegove metode treninga so bile vselej posebne in so prinašale uspehe. Spominjam se, ko smo rokometašice Trešnjevke na mladinsko prvenstvo Jugoslavije pripravljale na Sljemenu. Ante nas je pripravil tako dobro, da smo v finalu premagale Radnički, ki je bil nekdaj zelo uveljavljen klub v Evropi,« se z nasmeškom spominja Sonja Kolega. Da bi sinova uspela, je družina Kolega več let živela v tujini in se veliko odrekala. Mama je v Avstriji garala kot učiteljica smučanja, da so lahko poravnali mesečne najeme apartmaja ter številne druge stroške v Innerkremsu. Oče ima v teh dneh veliko dela z oljkami na Ugljanu, zato ga na tekme v Zagreb ni bilo.

Elias se je rodil v Münchnu, Samuel pa v Ulmu, v isti porodnišnici kot Albert Einstein, rada poudari mati. Brata pravita, da Gipsove metode dela poznata, saj sta več let pod njegovim vodstvom skupaj z Ivico Kostelićem opravljala kondicijske treninge. Kot trenerja na snegu sta ga bolje spoznala v zadnjih mesecih in znova ju je navdušil. Laska jima, ker sloviti Ante verjame v njun uspeh, za katerega sta pripravljena storiti vse. Ivica Kostelić pravi, da sicer še nista tako utrjena, da bi bila lahko 28 dni zapored na snegu, kakršen tempo sta lahko zdržala Janica in Ivica. Hkrati pa podobno kot oče verjame, da sta na pravi poti. »Ko bosta lahko trenirala noč in dan, tudi uspeh ne bo izostal,« je prepričan Ante Kostelić.

Elias in Samuel Kolega sta odločena, da bosta v alpskem smučanju uspela. Elias pravi, da si želi nekoč zmagati nad Zagrebom in se pokloniti družini Kostelić, ki je osvojila skoraj vse. Razen zmage na domači preizkušnji.