Sedemnajsterica klubov v alpski hokejski ligi začenja sklepno fazo rednega dela tekmovanja. Slovenska predstavnika sta si nabrala dovolj točkovne zaloge, da nastop v končnici ne bi smel biti vprašljiv, a previdnost predvsem pri Olimpiji ni odveč.

Za zdaj kaže, da se bodo železarji v četrtfinale uvrstili kot nosilci, kar prinaša prednost domačega ledu, obenem pa bo vodilna trojica klubov izbirala tekmeca v prvem krogu končnice. Ljubljančani teh ugodnosti najverjetneje ne bodo imeli, saj jih do konca rednega dela čaka le še devet preizkušenj. Že jutri ob 18. uri bodo gostovali v Podmežakli, kjer so v prednovoletnem derbiju ugnali favorizirane Jeseničane. To je bila edina zmaga Olimpije na šestih derbijih v sezoni, ki so jo tivolski hokejisti ujeli predvsem zaradi bravuroznih posredovanj vratarja Roberta Kristana in jeseniške neučinkovitosti. Železarji so v tej zimi vedno nadigrali Ljubljančane, tekmece pa so zlomili predvsem zavoljo hitrosti in daljše klopi. Morda bi bilo drugače, če bi imel trener Olimpije Andrej Brodnik toliko poguma, da bi priložnost za igro ponudil tudi pozabljenemu četrtemu napadu.

Olimpiji proti Jesenicam manjka predvsem taktične modrosti, saj moštvo ne zna razporediti moči za vso tekmo. Minuli konec tedna so se Ljubljančani tako silovito zapodili proti gorenjskim vratom, da jih je po pol ure že zmanjkalo, s čimer so državnim prvakom na stežaj odprli vrata do visoke zmage. Olimpija bo v Podmežakli nastopila brez poškodovanih napadalcev Matica Kralja in Aljaža Uduča, zato bo njena naloga še zahtevnejša. To bo sicer že četrti derbi v alpski ligi v zadnjem mesecu dni, ki bo na tribune v skupnem seštevku privabil okoli 10.000 obiskovalcev. Če bi bila alpska liga rešitev za slovenski hokej, bi bila Podmežakla in Tivoli zasedena tudi ob gostovanjih manj atraktivnih avstrijskih in italijanskih klubov, vendar je podoba obeh dvoran bolj klavrna. V pisarnah obeh klubov se bodo morali kmalu odločiti, kako naprej. Na Jesenicah spomladi pričakujejo novo vodstvo, saj dosedanji predsednik Anže Pogačar ne bo kandidiral za drugi mandat, v roku meseca dni bo volilno skupščino izvedla tudi Olimpija.