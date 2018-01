Jeseniški hokejisti so se v šampionskem slogu odzvali na prednovoletni poraz proti Olimpiji. Na petem derbiju v sezoni so na tivolskem ledu vknjižili najvišjo zmago (6:2) in potrdili sloves vodilnega slovenskega moštva.

Ljubljančani so v svoji dvorani nazadnje ugnali Jeseničane pred skoraj dvema letoma. Olimpija na treh domačih derbijih v sezoni ni osvojila še niti točke, čeprav je minulo soboto po prvi tretjini kazalo drugače. Tivolski kolektiv je prikazal kombinatorno igro, tresel se je okvir gostujočih vrat, vodstvo z 1:0 po golu Korena pa je bilo glede na razmerje sil na ledu preskromno. Namesto da bi Olimpija z visokim ritmom dotolkla tekmeca, je po 25 minutah porabila vso energijo in ugasnila. Ljubljančani so povrhu nasedli na jeseniške provokacije in obsedeli na kazenski klopi. »V uvodni tretjini nas je Olimpija nadigrala prvič v sezoni. Ljubljančani igrajo hokej po starem sistemu. Uveljavljajo grobo igro, a so sodniki pravilno piskali prekrške za spotikanja, nalete s palico, nepravilno ustavljanje ob ogradi…« je razmišljal jeseniški trener Gaber Glavič, ki je s študioznim pristopom prijetno poživil ne preveč ambiciozno domačo hokejsko sceno.

Jesenice so se v drugi polovici tekme razletele po igrišču in Olimpiji nasule pol ducata golov. Domači se niso znali odzvati na prepoznavno jeseniško hitrost, znova pa je zatajila taktična priprava trenerja Andreja Brodnika, saj se ni zgodilo prvič, da se je njegovo moštvo po polovici tekme razletelo na koščke. Vratar Robert Kristan je solidno opravil delo, a so ga igralci znova pustili na cedilu in se poigravali z njegovimi živci. Ker se je preveč petelinil, so mu sodniki dosodili kar šest kazenskih minut, kar za vratarja ni običajno. »Ker se nam je zatikalo že pri osnovah hokeja, se mi je malo 'zmešalo', a temperamentnega značaja ne bom spreminjal. Tivolske tribune so proti Jesenicam končno malo bolj polne, a navijačem ne znamo ponuditi veselja. Nedopustno je, da Jesenice v Tivoliju sprožijo več kot petdeset strelov,« je komentiral Robert Kristan, ki je Olimpijo v tej zimi večkrat ohranil nad gladino, a kot poudarja sam, je hokej kolektivni šport.

Zadnji derbi v rednem delu alpske lige bo že v soboto na Jesenicah. Lahko se zgodi, da se bosta tekmeca pomerila tudi v prvem krogu končnice, saj vse kaže, da bodo železarji izbirali četrtfinalnega nasprotnika. Trener Glavič nam je potrdil, da bi za tekmeca brez težav izbral Olimpijo, če se bo izkazalo, da so Ljubljančani najboljša izbira. Potem ko so bili v minulih letih navijači prikrajšani za številne derbije, jih je v tej sezoni ob zgoščenem urniku tekmovanja preveč. Vodstvo Olimpije bi po novi jeseniški zaušnici moralo razmišljati o osvežitvi igralskega kadra, trener Brodnik pa nima več veliko časa, da moštvo navadi na pragmatičen način igre, kakršnega uspešno uveljavljajo v Podmežakli. Jesenice nimajo le daljše klopi od Olimpije, pač pa tudi širši in kakovostnejši trenerski kader, saj so za Glavičevega pomočnika nedavno ustoličili obetavnega Aleša Burnika, ki je pred leti že deloval s tivolskim moštvom do 20 let in osvojil mladinsko ligo EBEL. Na Gorenjskem je več neznank v povezavi z vodenjem kluba, saj se bo dosedanji predsednik kluba Anže Pogačar spomladi poslovil od vodilnega položaja. Jesenice so pod njegovim vodstvom dosegle limit, saj se je rast kluba na ključnih področjih (vlaganje sponzorjev, tekmovalne ambicije, odziv navijačev na tribunah…) ustavila.