Slovenjebistriška družinska zdravnica Jana Golub je pri svojih pacientih v zadnjem času opazila, da o cepljenju proti gripi povprašujejo bolj kot v preteklih letih. Nekateri od tamkajšnjih prebivalcev so lani in predlani tako hudo zboleli, da so potrebovali bolnišnično zdravljenje. Zlasti njihove družine zdaj vedo, da gripe ni mogoče kar počez primerjati z običajnim prehladom, opaža naša sogovornica. »Ti sorodniki so se začeli cepiti.«

Težava tudi za mlajše kronične bolnike Pacienti Golubove, ki dela v okviru koncesije, se cepijo v tamkajšnjem zdravstvenem domu. Cepiva je v teh dneh zmanjkalo, a le začasno, je dodala Golubova, ki cepljenje posebej priporoča starejšim in kroničnim bolnikom, na primer diabetikom. »Kronični bolniki imajo lahko hude zaplete, če pride do gripe. Prav tako cepljenje svetujemo vsem, ki so kadar koli imeli težje pljučnice, pacientom s srčnim popuščanjem… Včasih gre za mlajše ljudi, a tudi oni lahko zbolijo za gripo.« Po besedah naše sogovornice je posebej pomembna tudi zaščita za ljudi, ki imajo v svoji družini »občutljive« bolnike, na primer svojce z rakom. »Ljudi v takem primeru opozorimo, da so nosilci virusnih obolenj. Tudi če sami ne zbolijo, je lahko njihov bližnji zato v resni nevarnosti.« Na pogostejše cepljenje kažejo tudi statistike Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Lani se je v celi sezoni cepilo malo manj kot 63.000 ljudi, med ljudmi po 65. letu pa se je za to odločila dobra desetina. Tokrat se želi na tak način zaščititi občutno več ljudi: porabili so že okoli 97.000 odmerkov cepiva proti gripi, medtem ko jih je bilo v celi prejšnji sezoni manj kot 87.000 (nekatere ljudi cepijo z dvema odmerkoma). Zdravstveni domovi, ki so do srede naročili dodatno cepivo proti gripi, so ga že prejeli ali pa ga bodo prejeli v prihodnjih dneh. A zdaj so zaloge cepiva pošle še Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, kjer pričakujejo, da bi lahko dodatnih 7000 odmerkov za slovensko zdravstvo prejeli čez približno dva tedna. Pri dosedanjih naročilih cepiva so upoštevali pretekle sezone, pri čemer so letos že naročili dodatnih 15.000 odmerkov.

Obolevanje še narašča Cepljenje bo še vedno smiselno tudi v prihodnjih tednih, pravijo na NIJZ. »Po navadi se ljudje cepijo do konca februarja,« je pojasnila epidemiologinja Eva Grilc. Tudi na NIJZ pa predvidevajo, da je letošnje pogostejše cepljenje povezano z lanskim dogajanjem. »Obolevali so predvsem starejši, ki imajo že tako kronične bolezni, potek pa je bil zato bistveno težji. Morda je bila prejšnja sezona gripe v poduk.« Za zdaj obolevanje za gripo še narašča. Obolelim na NIJZ svetujejo, naj bodo pozorni na morebitno daljše vztrajanje vročine in kašlja, pa tudi na močno oslabelost oziroma poslabšanje kronične bolezni. »Morda je najbolje, da bolnik svojega zdravnika v takem primeru tudi pokliče in se dogovori, kdaj bi bil najbolj primeren termin za obisk.« Tudi ljudem, ki nimajo zapletov in zdravnika morda sploh ne bodo obiskali, pa Grilčeva priporoča, naj počivajo doma. »Bistveno je, da okužbe ne širijo na okolico.«