Kot je na novinarski konferenci po seji vlade dejal Koprivnikar, smo priča valu stavkovnih zahtev, saj je stavko najavilo oziroma izrazilo svoje stavkovne zahteve že 27 sindikatov. Njihove zahteve pa po zadnjih vladnih izračunih dosegajo 991 milijona, torej skoraj že milijardo evrov, je dejal.

»To je tako enormen znesek, da ne gre več le za vprašanje pogajanj med sindikati in vlado, ampak gre za širše družbeno vprašanje, koliko smo dejansko pripravljeni spreminjati prerazporeditev sredstev med gospodarstvom in javnim sektorjem,« je dejal Koprivnikar in dodal, da je zato vlada danes sprejela sklep, da se s potencialnimi posledicami sindikalnih zahtev seznani tudi Ekonomsko-socialni svet.

Sicer je predvideno, da se bo z vsemi sindikati, ki ločeno postavljajo svoje zahteve, sestajala enotna vladna pogajalska skupina. V gradivu za današnjo sejo so predlagali, da bi v pogajalski skupni sedeli državni sekretarjih z vsem ministrstev, na katere se nanašajo stavkovne zahteve. A so na vrhu koalicije danes odločili, da sestavo še enkrat premislijo in določijo res kakovostno sestavo s tistimi ljudmi, ki najbolje poznajo to problematiko.

Koprivnikar je napovedal, da bodo sindikatom predlagali, da bi ta pogajanja potekala skupno. Zahteve se namreč pogosto nanašajo na ista področja, različni sindikati pa imajo pogosto različne, celo kontradiktorne zahteve, je pojasnil.

Poudaril je, da stavkovne zahteve jemljejo resno in se bodo soočili z vsemi sindikati, da pa je vlada danes sprejela stališče, da se ne more pogajati o zahtevah po linearnih dvigih plač, na primer za dva do štiri plačne razrede vsem v javnem sektorju. Se je pa pripravljena pogajati o tistih zahtevah, ki so na primer vezane na dvig zdravniških plač ter postopno odpravljanje varčevalnih ukrepov.