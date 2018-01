Sporazum, ki so ga z vlado podpisali po nekaj mesecih pogajanj, prinaša višje plače vsem operativnim gasilcem. Večini se bodo osnovne plače dvignile za dva plačna razreda. Posamezen gasilec pa bo mesečno dobil približno sto evrov več.

V stavkovnem sporazumu so se dogovorili tudi, da bo obrambno ministrstvo takoj pristopilo k spremembam zakona o gasilstvu v tistem delu, ki ureja dodatek za stalnost. Do jeseni pa bo pripravilo tudi ustrezen predlog spremembe uredbe o merilih za določitev višine položajnega dodatka.

Po besedah Davida Švarca so se danes opredelili tudi do aktivnosti ostalih sindikatov. Sindikati iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek in ki napoveduje stavko za 24. januarja, imajo njihovo polno podporo. Aktivno pa se nameravajo v sindikatu gasilcev 24. januarja udeležiti tudi protestnega shoda.

Čeprav so gasilci z doseženim zadovoljni, vendarle opozarjajo, da so nekatera vprašanja še odprta, med njimi vprašanje osemodstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov, ki so ga bili v času krize deležni javni uslužbenci.