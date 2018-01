Junak kanadskega derbija je bil Tom Pyatt, ki je Ottawi tri minute in pet sekund pred koncem tekme zagotovil odločilno vodstvo s 4:3, ki ga domači niso uspeli več izničiti. Že pred tem so gostje vodili z 2:0 in 3:2, a je Toronto razliko vse do končnice obakrat uspešno poravnal.

V Chicagu so gostitelji v prvem delu po golu Brenta Seabrooka celo povedli. V srednjem delu je poravnal Jonas Brodin, gostom pa je zmago v 54. minuti zagotovil Ryan Suter. Blestel je vratar Minnesote Devan Dubnyk, ki je zbral 34 obramb in izničil terensko premoč gostiteljev. Ti so bili v razmerju strelov na gol boljši s 35:27.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings ima krajši premor, Kralje pa naslednji obračun čaka v noči na nedeljo, ko bo v mestu angelov gostovala ekipa iz Anheima.