Vodstvo evrolige je že peto leto zapored sredi sezone med generalnimi direktorji sodelujočih klubov izvedlo posebno anketo. Prvi del se nanaša na klube, drugi na košarkarje. Javnosti so bili najprej predstavljeni rezultati odgovorov, ki se nanašajo na udeležence najelitnejšega evropskega tekmovanja. 31,25 odstotka generalnih direktorjev meni, da je Real Madrid moštvo, ki ga je najbolj zabavno spremljati. Velik del zaslug za to imajo atraktivne poteze 18-letnega Slovenca Luke Dončića, ki se bo bržkone prihodnje leto že meril z nasprotniki pod koši lige NBA. Na drugem mestu je pristal moskovski CSKA (18,75 odstotka glasov).

Prav vsi anketiranci so prepričani, da se bosta na zaključni turnir četverice, ki bo od 18. do 20. maja v Beogradu, uvrstila Fenerbahče in CSKA. Olympiacos je prejel 93,33, Real 53,33, Panathinaikos pa 46,67 odstotka glasov. Generalni direktorji med najbolj neugodne tekmece štejejo CSKA (43,75), Fenerbahče (25) in Olympiacos (12,5). Največje presenečenje dosedanjega dela sezone je po njihovem mnenju Žalgiris (75), medtem ko sta letošnja najboljša trenerja v ligi Fenerbahčejev Željko Obradović (56,25) in Žalgirisov Šarunas Jasikevičius (25). Evroliga bo v kratkem izdala tudi rezultate drugega dela ankete, ki se bodo nanašali na posameznike.

Po odličnem vstopu v sezono je ruski Himki v zadnjem obdobju padel v krizo. Sodu je izbil dno poraz v ligi VTB proti estonskemu Kalevu, zaradi katerega se je generalni direktor Pavel Astakhov odločil, da celotnemu ustroju kluba odbije 50 odstotkov pri naslednji plači. »Pri sponzorjih sem poleti izposloval dodaten denar, da sem vas lahko pripeljal v klub. Himki tako kakovostnega in dragega moštva še ni imel. Porazi proti nekaterim nasprotnikom so enostavno nesprejemljivi. Še posebej proti Kalevu, pri katerem igralci zaslužijo po največ 5000 evrov na mesec. Sedaj pa pomislite, koliko zaslužite vi. Odločil sem se, da celotnemu ustroju kluba, torej igralcem, trenerjem, vodstvu, računovodstvu, šoferjem, čistilkam…, skratka vsem odbijem 50 odstotkov pri naslednji plači. Da ne bo nesporazumov – tudi sebi, saj nosim del odgovornosti za krizo. Ko in če bo Himki znova na mestih, ki si jih zasluži, bomo denar dobili nazaj. Sedaj pa pojdite trenirat,« je del govora, ki ga je imel Pavel Astahov v slačilnici pred igralci. Ali bo njegov prijem uspešen ali ne, bodo pokazale prihodnje tekme.

Evroliga, pari 17. kroga, danes ob 20. uri: Panathinaikos – Barcelona, ob 20.05: Maccabi – Bamberg, ob 20.45: Milano – CSKA, Valencia – Fenerbahče, jutri ob 18. uri: Himki – Real Madrid, ob 18.30: Anadolu Efes – Crvena zvezda, ob 19. uri: Žalgiris – Unicaja, ob 20.30: Baskonia – Olympiacos.