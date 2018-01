Prvi med njimi je seveda Nikola Karabatić, najboljši rokometaš na svetu v letih 2007, 2014 in 2016. V mlajših letih je skupaj z bratom Lukom veljal za porednega fanta med rokometaši, saj sta slovela po divjih zabavah in mnogih dekletih, ki sta jih zamenjala. Pa tudi po tem, da sta ob vsaki priložnosti razkazovala svoje mišičasto telo, Nikola se je rad oblačil v izbrane oblikovalske kose, najraje v oblačila znamke Dolce & Gabbana. Odkar pa je leta 2016 dobil sina Aleka, je Nikola Karabatić malce bolj umirjen in uživa družinsko življenje z Geraldine Pillet.

Nemški zvezdnik Gensheimer se šali z Merklovo Prav nič manjši zveznik ni nemški kapetan Uwe Gensheimer. Tudi on od leta 2016 igra v Paris St. Germainu. Trdi, da se ima v Parizu odlično, saj ni tako znan kot v Nemčiji in ima več časa za družino. »Diskretnost je res dobrodošla, ne nazadnje pa nisem Brat Pitt,« je dejal Uwe Gensheimer nemškim medijem ob selitvi v Francijo. Res pa je, da je v času igranja za nemške klube tabloide nenehno polnil s svojimi šalami. Denimo ko je po osvojitvi naslova evropskih prvakov na zadnjem prvenstvu nemško reprezentanco sprejela kanclerka Angela Merkel, je Uwe Gensheimer med uradnim fotografiranjem mirno iz žepa potegnil mobilni telefon in poziral za selfi s kanclerko. A kljub nemški slavi je ugotovil, da je v pariškem klubu na prvem mestu nogomet: »Na treninge pridem peš, medtem ko se Neymar pripelje s 50 prijatelji v avtobusu.« Tudi on ima dobro leto starega sina, Mattija, rodil se je v zakonu z dolgoletnim dekletom Sandro Laukemann, ki je bila pred selitvijo v Pariz izvršna direktorica v računalniškem podjetju. Prav ona je bila tista, ki je uredila vse v zvezi z družinskim bivanjem v Parizu, saj je bil Uwe tisto poletje, ko so se selili, zaposlen z olimpijskimi igrami. Z življenjem v Parizu je zelo zadovoljen, kot je dejal za nemške medije, ima tako več časa za družino: »Obožujem, kako znajo Francozi izkoristiti dan. Vse je preprosteje kot v Nemčiji.« Postal je tudi pravi Francoz in je začel jesti polže.