Slovenska podjetja po poti digitalne transformacije stopajo počasi, po mnenju nekaterih celo prepočasi, če želijo ohraniti globalno konkurenčnost. Raziskava slovensko-nemške gospodarske zbornice med sicer samo 93 pretežno proizvodnimi podjetji je pokazala, da se je za digitalizacijo že odločila večina podjetij in da bo ob zavedanju, da lahko brez nje prehitro postanejo nekonkurenčna, petina vprašanih podjetij v prihodnjih petih letih vanjo vložila 4 do 6 odstotkov letnega prometa.

Večino denarja nameravajo vložiti v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter digitalizacijo proizvodnje. Med ključnimi ovirami za odločnejšo vpeljavo digitalizacije omenjajo nekompetentne zaposlene in visoke stroške, med prednostmi pa predvsem dvig produktivnosti in učinkovitosti ter zagotavljanje konkurenčnosti, lažji nadzor in načrtovanje ter zmanjšanje stroškov.

»Podjetja se digitalizacije ne morejo lotiti, če niso šla niti skozi fazo avtomatizacije in robotizacije,« komentira Bogomir Strašek, direktor KLS Ljubno, saj so podjetja na različnih razvojnih fazah. Digitalizacija oziroma koraki v industrijo 4.0 so povsem logično nadaljevanje razvoja, ki sledi robotizaciji, in se ji zaradi pritiska konkurence ne bo dalo izogniti, še posebej ne v tako konkurenčni industriji, kot je avtomobilska. Pritrjuje mu dr. Tomaž Savšek, pomočnik direktorja TPV. »Če prištejemo še vložke v opremo, so investicije lahko višje od desetine celotnih prihodkov,« meni Savšek.

»Gre za dolgotrajen proces, pri katerem si ne moreš privoščiti preskakovanja. Podjetje mora razvojno ves čas rasti, kar pomeni, da mora hkrati s posodabljanjem opreme in razvojem novih produktov potekati tudi usposabljanje zaposlenih. A tega ne moreš početi, če ni zelo jasna slika, kam se bo razvijalo podjetje in katera znanja oziroma kompetence bodo zaposleni potrebovali v prihodnosti,« opozarja Strašek, ki podpira predlog slovensko-nemške gospodarske zbornice, da bi država vložke podjetij v digitalizacijo obravnavala podobno kot vlaganja v raziskave in razvoj. Pritrjuje mu Simona Petrič, direktorica podjetja Elvez, ki meni, da je prav ozaveščanje zaposlenih o potrebi po nenehnem izobraževanju in sprejemanju sprememb največji izziv podjetij. In tudi o tem so govorili na okrogli mizi slovensko-nemške gospodarske zbornice, na kateri je Miro Smrekar, direktor Adecca, opozoril, da je Slovenija izgubila celo desetletje, ko bi se morala ukvarjati z razvojem talentov, a tega podjetja niso počela. Število zaposlenih z digitalizacijo ne bo upadlo. Da sprememb pri številu kadrov ne bo, namreč napoveduje 74 odstotkov podjetij, 20 odstotkov pa jih napoveduje celo dodatno zaposlovanje.