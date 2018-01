Simon Dobrišek in Simon Krek: Z računalniki se pogovarjamo drugače kot z ljudmi

Zračunalniškimi napravami se bomo kmalu lahko »pogovarjali«, naš govor bodo pretvarjale v tekst in ga sproti prevajale v druge jezike. Ali bo v to vključena tudi slovenščina, je vprašanje preživetja našega jezika, pravita Simon Krek, vodja Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in raziskovalec na Institutu Jožefa Stefana, in Simon Dobrišek, raziskovalec komunikacijskih in jezikovnih tehnologij s Fakultete za elektrotehniko ljubljanske univerze. Naša sogovornika sodelujeta v projektih digitalizacije slovenskega jezika, ki jih, kot opozarjata, slovenska politika ne jemlje dovolj resno. V pogovoru za Dnevnik sta izrazila mnenje tudi o trenutni pobudi globalne korporacije Lionbridge za digitalizacijo slovenščine.