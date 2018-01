Po sporu med člani KUD Franceta Prešerna in Centrom slovanskih kultur, katerega direktor je Artur Azarkevič in ki ima zdaj sedež na Karunovi ulici 14, so se pojavila tudi vprašanja, ali želi ukrajinski poslovnež na prizorišču priljubljenega poletnega festivala Trnfest vzpostaviti hostel.

Kot smo že poročali, je namreč Azarkevič pred časom na občino naslovil pobudo, naj se na parcelah v Trnovem, kjer je doslej domoval KUD Franceta Prešerna, nabor dopustnih dejavnosti razširi tako, da bo možna ureditev mladinskih prenočišč. Na občini so v obrazložitvi stališča do pobude takrat zapisali, da je »sprejemljiva dopolnitev dejavnosti, ki se neposredno navezuje na osnovno dejavnost na območju.« Na podlagi te pobude se je sredi decembra na občino s svetniškim vprašanjem obrnila tudi samostojna svetnica Levice Nataša Sukič, ki, kot je zapisala, že vrsto let spremlja »vzpone in padce KUD Franceta Prešerna«.

Sukičevo je med drugim zanimalo stališče občine do nameravanega projekta in ali bo mladinski hostel vključen v spremembe občinskega odloka o prostorskem načrtu. »Ne smemo dovoliti, da bi prevladali interesi kapitala, ki bodo kulturno ponudbo zamenjali za turistično,« je še zapisala Sukičeva.

Ljubljanski župan Zoran Janković je ob robu novinarske konference, na kateri so na občini razkrili, da bo Hostel Celica ostal v lasti občine, z njim pa bo po hitri, a temeljiti prenovi upravljal javni zavod Ljubljanski grad, spomnil, da so se o sodelovanju pred leti pogovarjali tudi s KUD Franceta Prešerna, a se v društvu potem za to niso odločili. Ob tem je župan še zagotovil, da bo objekt na Karunovi ostal kulturni objekt, in dodal, da ne bo možna sprememba namembnosti. Azarkevič je sicer pred časom pojasnil, da v Trnovem ne bi gradil hostla, ampak tretji krak stavbe z rezidenčnimi sobami za umetnike, ki naj bi jih financiral iz javnih razpisov. žir