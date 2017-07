Ljubitelji poletnih festivalov dobro vedo, da avgusta živahno festivalsko razpoloženje doseže tudi Trnovo, ki je že tradicionalno prizorišče mednarodnega poletnega festivala Trnfest. Festival, ki si je v več kot dve desetletji dolgi zgodovini obstoja izboril zvesto občinstvo, vsako leto pa privabi več zabave željnih obiskovalcev, se bo letos začel v torek, na prvi avgustovski dan, in bo trajal do 30. avgusta.

Prvi bodo na oder v torek ob 20. uri stopili člani glasbene skupine Hamo & Tribute 2 Love, v enem mesecu pa se bo na letnem odru KUD Franceta Prešerna v Trnovem zvrstila kopica brezplačnih dogodkov, kot so denimo glasbeni koncerti, monodrama, predvajanje kratkih filmov in nastop klovnovskih točk. Že v četrtek bo Kudov letni oder ob 18.30 prizorišče lutkovne predstave Hrast v Mesečevem zalivu, dan pozneje bo od 21. ure dalje v hiphop ritmih potekal Trn hop, v soboto ob 20.30 bo nastopila skupina Dandelion Children.

Festival poteka letos pod pokroviteljstvom Festivala slovanskih kultur, na pomoč pa so organizatorjem priskočili tudi nastopajoči. »Letošnji Trnfest ne bi bil mogoč brez soorganizatorske podpore Ustanove nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon in nesebične podpore ustvarjalcev, ki brez izjeme nastopajo brez honorarja,« ob tem poudarjajo kudovci.

Od leta 1992

Prvo izvedbo festivala so organizatorji pripravili že leta 1992, v preteklosti pa je bila njegova usoda nekajkrat negotova. Na težek finančni položaj, v katerem so se znašli, so v društvu glasneje opozorili leta 2013, ko so festivalsko dogajanje strnili pod imenom Zadnji Trnfest?. Vse od takrat so se med ljubitelje trnovskega festivala domala vsako poletje prikradla ugibanja o tem, ali Trnfest vendarle bo.

Negotovosti je zdaj očitno konec. Letos so, kot je že pred časom pojasnil predsednik kulturnega društva Artur Azarkevič, organizatorji potreben elan za organizacijo Trnfesta dobili, ko se je končno rešilo vprašanje njihovega položaja v Trnovem.

Za nakup stavbe se je namreč odločilo podjetje Don-Sol, s katerim se je društvu z dolgo tradicijo uspelo dogovoriti za ugodne pogoje najema za nedoločen čas, novi lastnik pa načrtuje tudi potrebne investicijsko-vzdrževalne posege.