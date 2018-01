Čeprav je bil šesti blok Teša do danes petkrat v okvari, samodejna ustavitev pa se je zgodila 20-krat, je Arman Koritnik na današnji novinarski konferenci v Šoštanju povedal, da se blok lahko postavi ob bok primerljivim evropskim termoelektrarnam. Kot je povzel, je bila leta 2015 časovna razpoložljivost šestega bloka Teša 87,4-odstotna, leta 2016 93,2-odstotna, lani 83,8-odstotna. Časovna razpoložljivost nemških termoelektrarn pa je med leti 2002 in 2011 v povprečju dosegala 86,5 odstotka, je nanizal.

V Tešu so lani proizvedli 3967 gigavatnih ur električne energije, načrtovanih pa je bilo 4042 gigavtnih ur. Pri proizvodnji toplotne energije pa so bili boljši od načrtov, saj so jo proizvedli 357 gigavantnih ur, medtem ko naj bi jo po poslovnem načrtu za lansko leto proizvedli za 330 gigavatnih ur. Pri tem je šesti blok proizvedel 3132 gigavatnih ur električne energije, kar je 90,5 odstotka načrtovane za leto 2017. O lanskem poslovanju Koritnik sicer še ni želel govoriti, saj poteka revizija poslovanja. Ocenil je, da so dosegli načrtovane prihodke v višini okrog 203 milijone evrov, leto pa so znova sklenili z izgubo.

Teš naj bi letos proizvedel 3847,4 gigavatne ure električne energije

Letos naj bi proizvodnja toplotne energije po načrtih dosegla 328,3 gigavatne ure, Teš pa naj bi proizvedel 3847,4 gigavatne ure električne energije. Od tega šesti blok 2852,5 gigavatne ure, peti blok 307,1 gigavatne ure, četrti blok pa 687,8 gigavatne ure. Peti blok, katerega revitalizacija se je začela lani in je stala 10,7 milijona evrov, bodo v omrežje sinhronizirali jeseni, ko bodo iz omrežja trajno odklopili četrti blok. S šestim blokom so v Tešu, kot so izpostavili, stopili korak naprej k doseganju okoljskih standardov. Količine praktično vseh izpustov bloka šest so se v primerjavi s trenutno delujočim blokom štiri zmanjšale, emisije ogljikovega dioksida za približno 30 odstotkov, emisije dušikovih in žveplovih oksidov ter prašnih delcih pa za približno 65 odstotkov, so izpostavili.

Koritnik se je dotaknil tudi spora z občinami. Izrazil je upanje, da bodo z velenjsko občino, ki je napovedala tožbo zoper Teš zaradi lanskega, več kot 50-odstotnega dviga cene toplotne energije in neizplačila odškodnine v višini 750.000 evrov zaradi gradnje šestega bloka, dosegli dogovor. Tega so namreč že dosegli z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki.