Ob Dragiću sta izstopala še Kelly Olynik s 25 točkami in 13 skoki ter Josh Richardson z 22 koši. Omenjena trojica je tudi izredno dobro sodelovala na igrišču in dosegla tudi zadnjih 10 točk za Miami, ko se je izid še »lomil«, saj je prednost še minuto in pol pred koncem znašala le tri točke za gostitelje (107:104).

Po mnenju Dragića je bil pod košema izreden predvsem Olynik, ki je dokazal, da ima ob močnem skoku dober pregled nad igro. »Kelly je zelo pameten igralec,« je o tem dejal Dragić.

Miami ima prvič po aprilu 2016 kar tri zmage več kot porazov in je trenutno na sedmem mestu vzhodne konference. Ekipo zdaj čaka prost večer, nato pa bo na Floridi gostoval New York. Pri Detroitu je bil z 19 koši najbolj učinkovit Tobias Harris.

Zmagali sta tudi obe vodilni ekipi lige. Vodilna ekipa zahoda in lige Golden State se je veselil zmage v Dallasu s 125:122, odločilno trojko pa je tri sekunde pred koncem dosegel Stephen Curry. Le devet sekund prej je Harrison Barnes zadel za 122:122. Curry je dosegel kar 32 točk, Kevin Durant in Klay Thompson sta jih po 25. Wesley Matthews je bil z 22 točkami najbolj razigran pri Dallasu.

Boston je na vzhodu dosegel že 31. zmago. S 102:88 je ugnal Cleveland. Pri zmagovalcih je Tery Rozier dosegel 20 točk, na nasprotni strani jih je LeBron James 19.

Toronto se je prvič po več kot štirih letih in šestih porazih veselil zmage na gostovanju v Chicagu. Kanadčani, ki so pri Bulls nazadnje slavili 21. decembra 2013, so bili boljši s 124:115 in dosegli 26. zmago v sezoni. A tudi ta tekma je bila tesna vse do zadnjega dela, ki ga je Toronto dobil s 34:25. Vnovič je bil najboljši strelec pri zmagovalcih DeMar DeRozan s 35 koši, Delon Wright je s 25 koši in 13 skoki dosegel rekord kariere.