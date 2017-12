Slovenski športniki in športnice so tudi v letu 2017 poskrbeli za vrsto izjemnih dosežkov. Tako kot vsak konec leta se tudi letos vrstijo izbori za najboljše. Potem ko je Društvo športnih novinarjev za najboljša razglasilo Ilko Štuhec in Gorana Dragića, so s svojim strokovnim očesom že 44. po vrsti glasovali še Bloudkovi nagrajenci. Tudi oni so za najboljša izbrali Štuhčevo in Dragića.

Za obema je izjemno leto. Ilka Štuhec je navduševala na belih strminah. Že na prvem smuku v sezoni je zmagala in nato nanizala še šest prvih mest, s čimer se je na lestvici slovenskih zmagovalk tekem za svetovni pokal na drugem mestu izenačila z Matejo Svet. Štuhčeva je kot prva Slovenka osvojila mali kristalni globus, ki pripada najboljši smukačici sezone, dodala je še skupno zmago v kombinaciji. Izjemno sezono je zabelila z naslovom svetovne prvakinje v smuku. Ilka Štuhec je zbrala kar 53 glasov, s tremi ji sledi judoistka Tina Trstenjak, ki je tudi Bloudkova nagrajenka in je glasovala zase, tretje mesto pa je z dvema glasovoma zasedla športna plezalka Janja Garnbret.

Goran Dragić je Evropo in svet navdušil na evropskem prvenstvu v košarki. Kapetan je bil tako na igrišču kot ob njem vzor drugim reprezentantom. Kot prvi med enakimi je košarkarsko reprezentanco popeljal do naslova evropskega prvaka, do uspeha, o katerem so košarkarski navdušenci sanjali desetletja. Dragić je bil razglašen za najboljšega igralca turnirja, navdušil pa je tudi po prvenstvu. V številnih intervjujih je pokazal, da ni le odličen košarkar, ampak tudi razmišljujoč človek, ki se zna prepustiti čustvom. Dragić je prejel 40 glasov. Zmagal je z veliko prednostjo, medtem ko je bil precej bolj napet boj za drugo mesto. Na koncu sta na drugi stopnički skupaj pristala kolesar Primož Roglič in kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek.

V glasovanju je sodelovalo 62 Bloudkovih nagrajencev. Prijazno pismo nam je poslala tudi Fani Remih, žena žal preminulega Srečka Remiha, ki je leta 2013 dobil Bloudkovo nagrado za življenjsko delo. Zapisala je, da bi tudi njen mož glasoval za Dragića in Štuhčevo.