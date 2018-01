Vodilni trije nogometni klubi v prvi slovenski ligi bodo danes začeli priprave na spomladanski del sezone. Olimpija bo prihodnji mesec nadaljevala lov na Maribor, ki ima tri točke prednosti, medtem ko so Domžale že jeseni izpadle iz boja za naslov državnega in pokalnega prvaka.

Olimpija je pred letom dni zaradi nespametnega poslovanja pod taktirko odstavljenega prvega kadrovika kluba Ranka Stojića (odhodi najboljših igralcev in prihodi tujcev sumljivega slovesa) zapravila vse možnosti za ubranitev državne krone, zato ima v tej zimi popravni izpit. Predsednik kluba Milan Mandarić se je v začetku tedna vrnil z daljšega oddiha v ZDA, kar je v prazničnem decembru upočasnilo delovni proces v pisarnah kluba. Medtem ko je državni prvak Maribor v tem času že zaslužil dva milijona evrov s prodajo branilca Jean-Clauda Billonga v Italijo, se je Olimpija brez odškodnine razšla s Sandijem Ćoralićem in Luko Gajićem, ki se v Stožicah nista naigrala.

Športni direktor kluba Mladen Rudonja ima mandat za spremembe igralskega kadra, vendar Olimpija drastičnih potez ne načrtuje, saj za odmevnejše prestope nima pripravljenih izdatnih finančnih sredstev. Kot pravi Rudonja, bo Olimpija največ pridobila, če bo ostala v enaki postavi kot jeseni. »Kljub temu iščemo nove nogometaše, vendar jih bomo pripeljali zgolj v primeru, da bodo pomenili pravo rešitev za klub. Ne bomo silili z glavo skozi zid. Lahko potrdim, da ta trenutek odmevnih okrepitev ne pričakujemo, a nič še ni dokončno,« je razložil Mladen Rudonja, ki ureja tudi odhode igralcev iz Olimpije. Povedal je, da v tujini obstaja zanimanje za ljubljanske nogometaše, vendar ponudbe za zdaj niso tako mamljive, da bi klub privolil v dogovore. Znano je, da se Slovan iz Bratislave zanima za branilca Kenana Bajrića, vendar naj bi Olimpija zahtevala vsaj milijon evrov odškodnine. Zanimanje vlada tudi za vratarja Roka Vodiška, ki mu ob koncu sezone poteče pogodba z Olimpijo.

Pestro je tudi v mlajših selekcijah Olimpije. Vodja mladinskega pogona in po internem dogovoru začasni trener kadetov Andrej Razdrh je pri izhodnih vratih, saj tako mladinska kot kadetska vrsta močno zaostajata za pričakovanji uprave kluba. Obe selekciji v državnem prvenstvu zasedata šele skromno šesto mesto. »Po polovici sezone ciljev zagotovo nismo izpolnili. Z Razdrhom se še vedno pogovarjamo. Verjetno bo odločitev padla v naslednjih dneh,« je zatrdil Rudonja, medtem ko je Andrej Razdrh včeraj popoldne ravno sestankoval z Mandarićem. »Pogovor je bil izčrpen in iskren, vendar vam konkretnih informacij ne morem zaupati. Rečeno mi je, da bo medijem klub posredoval vsakršno informacijo,« je komentiral Andrej Razdrh, ki ima štirinajstletne izkušnje v mladinskih pogonih. Z Olimpijo ima veljavno pogodbo do junija 2019, a glede na nepredvidljive kadrovske poteze ljubljanskega prvoligaša pod vodstvom Mandarića se najverjetneje obeta zamenjava na položaju vodje mladinskega pogona. Mladinci in kadeti Olimpije bodo tako kot člani že danes začeli priprave na drugi del sezone.