Nekdanji francoski reprezentant, ki je trenutno trener madridskega Reala, je še drugič zaporedoma prejel to laskavo priznanje. Zidane, ki se trenutno s kraljevim klubom sooča s precejšnjimi težavami, je lani Real popeljal do naslova prvaka španske la lige, do španske superpokalne lovorike in do naslova lige prvakov. Real je z Zidanom na klopi osvojil tudi Uefino superpokalno lovoriko ter naslov klubskih svetovnih prvakov.