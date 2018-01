Petindvajsetletnik je z Barcelono podpisal štiriletno pogodbo in naj bi zapolnil vrzel, ki je nastala po 222 milijonov evrov vrednem prestopu Neymarja v Paris Saint-Germain lanskega avgusta. Katalonci so Liverpoolu za napadalnega vezista odšteli kar 120 milijonov evrov, še dodatnih 40 milijonov pa naj bi Angleži zaslužili na podlagi različnih bonusov. S tem Coutinho ni podrl le britanskega rekorda, temveč je postal tudi najdražja okrepitev v zgodovini Barcelone. Ta je obenem postala tudi rekorderka po količini zapravljenega denarja za okrepitve v eni sezoni. Za nakup brazilskega reprezentanta, Ousmana Dembeleja in Paulinha je skupno odštela že 312,5 milijona evrov in tako prekosila Real Madrid, ki je v sezoni 2009/2010 za Kakaja in Cristiana Ronalda ter še nekatere igralce plačal 257,4 milijona evrov.

Podatek so s cinizmom pospremili nekateri španski mediji in izpostavili, da se nogometni velikan oddaljuje od enega svojih primarnih poslanstev – vzgoje mladih nogometašev. Pri madridskem športnem dnevniku Marci so se tako obregnili ob izjavo predsednika Barcelone Josepa Marie Bartomeuja, ki je še septembra obljubljal večje naložbe v mladinski pogon in nogometno šolo La Masio, pozabili pa niso spomniti niti na besede branilca Barcelone Gerarda Piqueja izpred petih let. »Real Madrid eno sezono ne osvoji naslova, nato pa zapravi 160 milijonov evrov za okrepitve. Barcelona tega ne more storiti. Vemo, da smo drugačni, saj smo lahko konkurenčni tudi, če ne zapravimo veliko. Nismo reven klub, a tekmujemo proti najbogatejšemu na svetu.«

Coutinho, čigar odkupna klavzula sedaj znaša 400 milijonov evrov, v katalonski prestolnici sicer ne bo zaigral prvič. Že leta 2012 je namreč kot posojen nogometaš Interja branil barve Espanyola, s prihodom k veliko slavnejšemu in uspešnejšemu mestnemu tekmecu pa je postal eden od 26 nogometašev, ki so nastopali za oba kluba. Bržkone najslavnejši med njimi je sicer zdajšnji trener Barcelone Ernesto Valverde, ki je iz Espanyola na Camp Nou prestopil pred 30 leti.