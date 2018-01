Za Kurtića, slovenskega zveznega igralca, ki je v reprezentanci zbral 43 nastopov in dosegel en gol, so se zanimali tudi pri Beneventu, Cagliariju in Chievu, Spal pa bo že njegov sedmi italijanski klub. Iz Gorice je najprej odšel k Palermu, nato pa je nosil drese Vareseja, Sassoula, Torina, Fiorentine in Atalante, pri kateri je bil soigralec reprezentančnega kolega Josipa Iličića.

Spal je trenutno 17. ekipa serie A, ima 15 točk, toliko kot Crotone, za njim pa sta Verona in Benevento.