Na prizorišču požara je bilo ponoči vsega skupaj 21 gasilskih tovornjakov. Gasilci so poskušali tudi preprečiti, da bi se poslopje, ki lahko gosti do 1600 vozil, porušilo. Po navedbah policije so bili v požaru uničeni vsi avtomobili, ki naj bi jih bilo po poročanju BBC okrog 1400.

Zaradi požara so morali odpovedati mednarodno konjeniško prireditev v bližnji areni. Ranjen naj ne bi bil nihče, na varno so prepeljali tudi vse konje. Prizadetim lastnikom avtomobilov so v posebnem kriznem centru ponudili bodisi prevoz domov bodisi začasno nastanitev.