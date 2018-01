Katičeva je izrazila zadovoljstvo, da so v zahtevnih pogajanjih uspeli doseči, da je tudi poklicno gasilstvo uredilo svoje plače, pri čemer je poudarila, da gasilci plače urejajo kot zadnji in dogovor ne pomeni odstopanja v javnem sektorju. Kot je dejala, gre praktično za prve spremembe na tem področju od leta 2006, medtem ko je bila za ostale poklice sprejeta vrsta aneksov h kolektivnim pogodbam, in je bilo treba odpraviti anomalije, ki so se pokazale.

Ogrizek je spomnil, da so pogajanja potekala sedem mesecev. Zadovoljni so, da bodo gasilci po dolgem času napredovali in po njegovi oceni so »zdaj blizu primerljivim poklicem«. So pa še nekatera vprašanja, za katera si želijo, da bi jih uredili.