Če so ljubitelji drsanja v minulih zimah tarnali, da v mestnem središču pogrešajo drsališče na prostem, imajo letos precej izbire. V parku Zvezda ob Kongresnem trgu so že konec novembra parkovne zelenice prekrili z ledom in odprli več kot 2000 kvadratnih metrov veliko drsališče s povezovalnimi potmi. Minuli teden je podjetje Lucky Luka na parkirišču, kjer je predvidena gradnja potniškega centra Emonika, odprlo več kot 3000 kvadratnih metrov veliko interaktivno drsališče i-Lucky Land, že tradicionalno je prejšnji mesec v parku Tivoli zimsko podobo z drsališčem dobil tudi tamkajšnji Lumpi park.

»Z dvema drsališčema in več kot štiristo metri povezovalnih poti se bo Ledena fantazija postavila ob bok največjim drsališčem v Evropi,« je postavitev drsališča v parku Zvezda oktobra v imenu organizatorjev projekta napovedal Tilen Majnardi. Ker so ledene površine drsališča ob glavni železniški postaji še nekoliko prostornejše, smo preverili, ali se lahko ljubljanska drsališča na prostem ob bok tistim v tujini postavijo tudi pri ceni, ki jo morajo za radosti na ledu plačati obiskovalci.

Za odrasle od 4,25 do osem evrov

V parku Zvezda je cena drsanja precej odvisna od termina, v katerem želijo obiskovalci preveriti ledene površine – termini so razdeljeni na bronastega, srebrnega in zlatega. Najugodnejše je jutranje drsanje. Drsalci za drsanje od 9. do 12. ure med tednom (torej 180 minut) plačajo 4,25 evra, vstopnica za mlade in upokojence stane 2,25 evra. Za ta denar obiskovalci Ledene fantazije že v naslednjem terminu (od 12.30 do 14.30) za enako ceno dobijo nekoliko manj – 120 minut drsanja. Najdražji so večerni termini. Tako med tednom kot tudi ob sobotah in nedeljah drsanje od 19. do 20. ure ali od 20.30 do 21.30, torej 60 minut radosti na ledu, stane 7,5 evra (5,5 evra za mlade in upokojence). Otroci do šestega leta starosti lahko v Ledeni fantaziji ves čas drsajo brezplačno.

Nekoliko preprostejši je izračun cene vstopnice za interaktivno drsališče i-Lucky Land na območju Emonike. Čas drsanja je tam omejen zgolj z obratovalnim časom, ki so ga, kot je razvidno na spletni strani podjetja Lucky Luka, razdelili na dopoldanski termin (od 9. do 14. ure med tednom in do 16. ure ob sobotah, nedeljah in praznikih) ter na popoldanski termin (od 14. do 24. ure). Vstopnina je osem evrov, če se obiskovalci včlanijo v Luckyjev klub zvestobe, lahko drsajo za precej nižjo ceno. Vstopnina za člane je namreč pet evrov, ob tem so upravičeni do nekaterih drugih ugodnosti. V tivolskem Lumpi parku je vstopnina za odrasle pet evrov, otroci do 12. leta plačajo evro manj, za otroke do četrtega leta starosti je drsanje brezplačno, študenti in dijaki lahko med 19. in 21. uro drsajo za tri evre.