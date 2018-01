Izbiranje parfuma je za marsikoga težka naloga, še posebej glede na to, da je na trgu toliko čudovitih dišav, tako da se je včasih res težko odločiti, katera je prava. Za dodatno zadrego poskrbi sprememba letnega časa. Tako se poleti note parfuma s kože zaradi vročine sproščajo hitreje, zato so primernejši kot močnejši sveži parfumi. Pozimi, ko parfum potrebuje dlje časa, da razkrije svoje note, nam zadiši druga dišava, navadno močnejši parfum. Vsekakor gre pri nakupu parfuma izključno za osebno izbiro, zato je težko podati napotke, ki bodo veljali za vsakogar. Kljub temu se je pri izbiri parfuma dobro držati treh osnovnih pravil.

Ko greste v drogerijo izbirat nov parfum, preizkusite največ tri ali štiri, saj boste v nasprotnem primeru preveč zmedeni in ne boste mogli ceniti in oceniti pravega vonja. Že vnaprej premislite, kakšen tip parfumov vam je všeč, poglejte, kateri so znotraj izbrane kategorije, in preizkusite samo izbrane. Seveda lahko za nasvet povprašate tudi strokovnjake, vsekakor pa je dobro, da pred nakupom zaprosite za vzorec, ki ga preizkušajte še doma, da boste prepričani, kateri parfum vam najbolj ustreza.

Za kakšno priložnost je namenjen?

Dišave lahko izbirate v štirih različicah, ki se razlikujejo glede na koncentracijo. Od najnižje do najvišje koncentracije si sledijo: eau de cologne (edc), eau de toilette (edt), eau de parfum (edp) in parfum (tudi extrait de parfum), ki je najbolj koncentriran. Seveda niso vsi parfumi na voljo v vseh omenjenih različicah, najbolj popularna pa sta edt in edp. Pogosto je tudi, da imajo kljub enakim notam različne moči istega parfuma drugačno razmerje sestavin in lahko zaradi tega dišijo drugače. Pred nakupom premislite, kdaj boste parfum uporabljali. V službi najbrž ne želite preveč močnega vonja, za večerno zabavo pa si lahko privoščite močnejše dišave. Za službo damam priporočamo dišave, kot je paco rabanne lady million, za moške pa paco rabanne invictus. Gospodje boste za posebne priložnosti, večerne zabave in hladnejše dni izbrali nekaj v stilu bruno banani made for men ali paco rabanne pure xs, ženske pa paco rabanne lady million prive ali bruno banani pure woman.