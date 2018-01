Na seznamu deseterice, kjer so imena najbolje oblečenih žensk postavili naključno, so še igralke 35-letna Ruth Negga, 33-letna Claire Foy, 29-letni Zoe Kravitz in 29-letna Emma Stone ter 31-letna pevka Solange.

To, kar je letos oblekla deseterica, so nemudoma zagrabili modni paparaci, prav tako so njihov stil oblačenja posnemale številne njihove oboževalke, so po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia utemeljili izbor.