Med lani prodanimi avtomobili na Norveškem je bilo 20,9 odstotka takšnih z nič emisijami, to so večinoma avtomobili na električnih pogon in nekaj avtomobilov, ki jih poganja vodik. Hibridnih vozil pa je bilo 31,3 odstotka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

To je precejšnja rast v primerjavi z letom 2016, ko je bilo avtomobilov brez emisij med vsemi prodanimi avtomobili 15,7 odstotka, hibridnih pa 24,5 odstotka.

Norveška, ki je največja proizvajalka nafte v zahodni Evropi, si je zastavila ambiciozen cilj, da do leta 2025 ne bo več prodajala novih avtomobilov z motorjem z notranjim izgorevanjem.

Za razliko od močno obdavčenih dizelskih ali bencinskih avtomobilov velja za električne avtomobile zelo ugodna davčna obravnava, zaradi česar so njihove prodajne cene razmeroma konkurenčne.

Njihovi lastniki uživajo tudi številne privilegije, kot so brezplačne cestnine, trajekti, parkiranje in polnjenje na javnih parkiriščih, prav tako imajo pravico do vožnje po voznih pasovih, ki so rezervirani za avtobuse.

Vlada v Oslu sicer razmišlja o postopni ukinitvi nekaterih ugodnosti, ki so tarča kritik. Lani je že poskušala odpraviti eno od davčnih izjem za velike in luksuzne električne limuzine, a jo je bila prisiljena pozneje vrniti.