Boeing 737-800 prevoznika WestJet s 168 potniki in šestimi člani posadke na krovu je priletelo iz mehiškega Cancuna in je na letališču Pearson v Torontu čakalo na dovoljenje za dostop do izstopnih vrat. Takrat je vanj trčilo drugo, prazno letalo prevoznika Sunwing. To se je po izpraznitvi vzvratno umikalo od vhoda in je bilo na poti na ploščad za parkiranje.

WestJetovo letalo so morali po hitrem postopku evakuirati. Video posnetek kaže, kako se potniki spuščajo po evakuacijskih toboganih, medtem ko je pri repu Sunwingovega letala celo izbruhnil manjši požar. Na srečo se je vse dobro izteklo in žrtev ni bilo.