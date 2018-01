»Razočarana sem, da so tekmo preprosto odpovedali, čeprav je bilo očitno, da zaradi varnosti,« je Anamarija Lampič (na fotografiji) v Oberstdorfu komentirala razplet četrtega tekmovalnega dneva na smučarskem tekaškem Tour de Ski. Za edino slovensko tekačico se je začel zelo obetavno. V kvalifikacijah sprinta v klasiki je dopoldne dosegla šesti čas. Hitrejše so bile Norvežanki Maiken Caspersen Falla in Mari Eide, Američanka Jessica Diggins, Nemka Sandra Ringwald in Švedinja Evelina Settlin. »Razmere so bile kaotične. Močno je deževalo, kvalifikacije sem dobro odtekla in z velikim pričakovanjem sem čakala izločilne teke. Žal je bilo potem vreme nemogoče za izvedbo ob napovedni uri,« je povedala o 87. etapi Toura, prve v dvanajstih letih, ki je niso izvedli po programu. »Na krogu za ogrevanje sta padli dve drevesi kmalu po naših kvalifikacijah, potrgalo je panoje in vse, kar je bilo napihljivega. Ni dvoma, da je varnost na prvem mestu. A če bi počakali kakšno uro, bi tekmo lahko izvedli. Žal sem še vedno na prizorišču, ker čakamo odločitev FIS, kako bo s tekmo. Po nekaterih informacijah bo sprint jutri. S te plati čakam, saj bi rada dosegla še kakšen dober rezultat. Po drugi strani bi šla rada čim prej domov,« je okoliščine s Toura opisala 22-letna tekačica iz Valburge. Prav zaradi vzpenjajoče se forme je odpoved sprinta po kvalifikacijah zanjo velika športna smola. Še večja bi bila, če nazadnje sprinta sploh ne bi izvedli.

Danes se v Oberhofu z ženskim sprintom nadaljuje svetovni pokal v biatlonu. Na startu (ob 12.30) bo med Slovenkami le Anja Eržen. Moški sprint z Jakovom Fakom bo jutri.