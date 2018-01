Svoje prve posnetke je začel objavljati, ko mu je bilo deset let, zdaj, pri 22 letih, mu sledi 19 milijonov ljudi, ki so si skupno 3,2-milijardkrat ogledali njegove posnetke. Lani je bil izbran med sto najvplivnejših ljudi na spletu. Zakaj? Ker si najstniki pač radi ogledujejo posnetke večinoma neslanih šal. Ena takih se je zvezdniku zdel tudi posnetek samomorilca iz japonskega gozda, ki ga je objavil na novega leta dan. Preden so pri Youtubu ugotovili, da gre za neprimerno vsebino, in ga izbrisali, si je posnetek ogledalo šest milijonov ljudi.

Na Logana Paula se je sprožil plaz kritik, začeli so celo podpisovati peticijo, naj njegov račun za vedno izbrišejo. Spletni zvezdnik se je opravičil in za nedoločen čas spletno umolknil. Paul si je skupaj s svojim bratom Jakom milijone dolarjev prislužil z oglaševanjem znanih blagovnih znamk od Pepsija do HBO.

Lani se je hvalil, da se je med snemanjem ene od šal poškodoval in da so mu morali odstraniti del desnega testisa. Še bolj kot Logan pa je divji njegov brat Jake, ki ima sicer nekaj milijonov manj sledilcev, a zato uspešno produkcijsko hišo, ki se ukvarja z zabavo najstnikov. Kljub temu so ga izselili iz soseske, kjer je živel, ker so se sosedje pritoževali nad hrupnimi zabavami in tropi oboževalcev pred njegovo hišo.