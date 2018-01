Kaj imajo skupnega Ema Stone, Meryl Streep, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Natalie Portman, Taylor Swift in Oprah Winfrey? Vse so med 300 močnimi hollywoodskimi ženskami, ki so se združile v iniciativo Time's Up, nekakšen ženski hollywoodski sindikat, ki se bo boril za enakopravnost med spoloma. Ženske so začele zbirati denar za pravdne stroške vseh, ki bodo tožile zaradi spolnega nadlegovanja. Trenutno so z donacijami zbrale 13 milijonov dolarjev. V iniciativi niso združene le igralke, temveč ženske, ki imajo v filmski industriji moč. Denimo Katie McGrath, specialistka za odnose z javnostmi, ki je delala s Kennedyjevimi; s soprogom, režiserjem J. J. Abramsom, veljata za enega najbolj političnoaktivističnih parov Hollywooda. Pa Shonda Rhimes, ustvarjalka vrste uspešnih serij, nazadnje se je podpisala pod Scandal, ki je prepričana, da »če se ta skupina žensk, ki imajo moč in privilegij, ne more boriti za pravice žensk, kdo se sploh lahko«. Med članicami iniciative je tudi Donna Langley, ena vodilnih v Universal Studios, ki meni, da bodo plače igralk kmalu izenačene s plačami igralcev, ker si gledalci želijo več ženskih zvezdnic. Ne nazadnje so imeli v ZDA trije najbolj dobičkonosni filmi lanskega leta v glavnih vlogah ženske, kar se ni zgodilo že od leta 1958.

Ta skupina izjemnih žensk je na novega leta dan v New York Timesu zakupila celo stran in v pismu javnosti razložila, kaj zahtevajo oziroma za kaj se bodo borile. Na prvem mestu je boj proti spolnemu nadlegovanju. Na drugem enakopravnost plačila. Na tretjem več žensk na mestih odločanja v filmski industriji. Reese Witherspoon je nad gibanjem navdušena, saj je prepričana, da so se v preteklosti ženske odtujile druga od druge: »Končno smo si podale roke v solidarnosti za vse ženske, ki se počutijo, kot da jih nihče ne sliši.«

Pismo je bila prva javna manifestacija iniciative. Druga se bo zgodila ta konec tedna na podelitvi zlatih globusov: vse ženske namreč pozivajo, da naj se iz protesta oblečejo v črno. Ali kot je dejala podpornica iniciative Eva Longoria: »To je trenutek solidarnosti in ne modna revija.«