Drugič noseča manekenka se je nenehno spraševala, zakaj so se morali vrniti v Ameriko, namesto da bi zaplet rešili v Tokiu, kamor je bilo namenjenih vseh 200 potnikov letala, vključno s tistim z napačno vozovnico. Chrissy Teigen je o vsej drami seveda poročala na twitterju, o tem, kako so jih v Los Angelesu strpali v hotelske sobe, kako je policija zasliševala potnike, kako so jim v hotelu kot v kakšni slabi komediji postregli japonsko juho ramen, kako sta namesto v Tokiu soprogov 39. rojstni dan praznovala nekje visoko nad Pacifikom in kako so ji zaradi predolgega leta v nosečnosti začele krvaveti dlesni in zatekati noge. Vmes pa je odgovarjala tudi na vprašanja, zakaj vendarle ne potujeta z zasebnim letom: »Povratni zasebni let v Tokio stane 300.000 dolarjev.« Na koncu sta po kalvariji vendarle prispela v Tokio in tam tudi ostala: »Počutiva se kot mlada zaljubljenca. Tako fino se nisva imela že od najinega ramen pobega v Tokio leta 2012.«

Mimogrede: isti dan, ko je svoje dogodivščine opisovala manekenka, je bilo na izhodiščno letališče zaradi različnih razlogov vrnjenih še deset letov po vsem svetu.