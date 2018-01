Boris Dežulović: Neumen in bolj neumen

Malokaj Hrvate tako razveseli in nasmeje kot novice iz Slovenije. V daljni Moskvi, berem tako v slovenskih časopisih, so učenci neke ljubljanske srednje šole na mladinskem Synergy Global Forum predstavili svojo inovativno poslovno idejo o Doživljajskem parku Drago, v katerem bi obiskovalci »spoznali Slovenijo v eni sami uri«. Ne vem, kako so si mladi prihodnji poslovneži zamislili svoj tematski park »Slovenija v eni uri« – kako velik in v katerem merilu bi pravzaprav bil – glede na to, da se v eni uri tako ali tako lahko obide vso sedanjo Republiko Slovenijo v merilu 1 : 1. Predsednik Borut Pahor pa jo je pred kratkim prehodil vso po dolgem in počez v nekaj dneh!