Nad Haag so se dvigovale svetleče rakete in se s padali spuščale proti škrbinam mesta. Čeprav sta ruski in severnoafriški ekspedicijski korpus po velikih bitkah v Belgiji in severni Franciji sklenila premirje, so se med ruševinami še vedno streljali. Ni bilo tako hudo kot v Bruslju, kjer so celo evropsko četrt s sedežem evropske komisije, sveta in parlamenta zavzeli arabski komandosi, Rusi pa so od začetka vojne okupirali poveljstvo Nata. Preostale četrti so si podajale razdrobljene evropske vojske, ki druga proti drugi niso varčevale z železjem. Haag je bil mirnejši, vendar je