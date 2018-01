Športne poškodbe: Šport prilagajamo cirkusantstvu, ki športnikom škoduje

Športne poškodbe so stalne spremljevalke vrhunskih športnikov. Preverili smo, kako je biti v njihovi koži, ko so poškodovani. »Imela sem štirinajst operacij na kolenih, enkrat izpah rame in za nameček še tuberkulozo. Vsakič je trajalo več kot dva meseca, da sem se vrnila. Dvakrat se je to zgodilo šele po enem letu,« nam je poškodbeno plat svoje več kot dvajsetletne športne poti ponazorila nekdanja alpska smučarka Nataša Bokal.