Serija Gremo po zlato v sedmih epizodah spremlja devet športnikov – olimpijcev med pripravami na zimske olimpijske igre v Pjongčangu. Snemalci so posneli nekaj kandidatov za olimpijsko slavo na bližnjih igrah ter njihov način treninga in doživljanja športa.

Štuhčeva med drugim govori o smučarskih začetkih, družini, poškodbah in težkih treningih, ki so jo pripeljali do uspehov, oba z Aernijem sta snemalcem predstavila rojstni mesti, nato pa se po koncu lanske, šampionske sezone dobila na skupnem treningu v Italiji.

Mariborčanka je govorila tudi o tem, kako že malenkosti odločajo o zmagi, o pritiskih in drugih skrivnostih. Ter minuli sezoni, v kateri je osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku ter mala globusa za smuk in kombinacijo. S tem se tudi dvodelna epizoda Štuhčeve in Aernija, svetovnega prvaka v alpski kombinaciji, konča in ne spremlja športnikov naprej na poti do zimskih iger.