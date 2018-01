Pjongjang je sprejel povabilo Seula na omenjene pogovore. Ti bodo potekali v vasi Panmunjon na meji med obema Korejama oziroma v demilitarizirani coni, ki ju ločuje. Olimpijske igre sicer ne bodo edina tema dialoga, ampak se bodo osredotočili bolj splošno na to, kako izboljšati odnose med državama. Kdo točno bo sodeloval na pogovorih, še ni jasno, bo pa to prvo srečanje korejskih vlad po decembru 2015, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tako v Pjongjangu kot v Seulu so sicer "oljčno vejico" ponudili v začetku tedna. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je najprej v novoletni poslanici izrazil interes za izboljšanje odnosov in nakazal možnost sodelovanja severnokorejskih športnikov na olimpijskih igrah, za katere je tudi dejal, da iskreno upa, da bodo uspešne. Seul je v odzivu takoj predlagal srečanje na visoki ravni, na ravni ministrov ali namestnikov ministrov, in izrazil željo, da bi se kriza zaradi severnokorejskega jedrskega programa rešila z dialogom in diplomacijo.

Pjongjang je na vabilo na pogovore zdaj odgovoril s pismom, ki ga je v Seul, natančneje južnokorejskemu ministru za združitev Korej, po telefaksu poslal Ri Son-kwon, vodja severnokorejske agencije, zadolžene za medkorejske odnose. Upanje, da se bodo odnosi na Korejskem polotoku res pomirili, se je okrepilo v sredo, ko sta obe Koreji obnovili telefonsko "vročo linijo" v Panmunjonu, ki je nista uporabljali od leta 2015.