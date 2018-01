Kar zadeva umeščenost Slovenije v mednarodno okolje, so v prvi vrsti pomembni odnosi s sosednjimi državami. V večji meri smo lahko na tem področju zadovoljni, je dejal Cerar in navedel, da s sosedami beležimo razvejano sodelovanje na številnih področjih od gospodarstva do kulture. Pomemben je tudi redni politični dialog s sosednjimi državami.

»Še največ izzivov v tem pogledu prinašajo odnosi s Hrvaško,« je izpostavil Cerar in spomnil, da je Slovenija do 29. decembra, ko je bil določen rok za uresničitev arbitražne razsodbe, skušala narediti vse, da bi prišlo do dogovorne uresničitve razsodbe s Hrvaško. Sam je pred dvema tednoma obiskal Zagreb in Hrvaško poskušal še enkrat prepričati v nujnost implementacije arbitražne odločbe.