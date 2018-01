Janjić se je hrvaški vojski pridružil leta 1991, upokojil pa se je dve leti kasneje s činom polkovnika. Med obrambo Vukovarja si je prislužil nadimek Tromblon (vrsta mine, ki jo pritrdiš na puško in je namenjena uničevanju tankov in oklepnikov). V najnovejšem javnem nastopu je od hrvaškega premierja Andreja Plenkovića zahteval rešitev spora s Slovenijo v 72 urah in napovedal, da bo, če se to ne bo zgodilo, v Piranski zaliv vplul s sto čolni in zadeve vzel v svoje roke.

»Sposoben sem pripeljati sto čolnov z Donave, Save in Drave, pa bomo mi pluli tam,« je zagrozil Janjić. »Rad bi videl, kdo nas bo ustavljal in kaznoval. Bomo videli, katera slovenska ladja si bo upala v hrvaške vode.«

Za hrvaško televizijo N1 je včeraj povedal še, da se mu je javilo že 40 lastnikov ladij, a dodal, da njegov cilj ni konflikt, temveč pospešitev postopka, ki bo rešil hrvaške težave s slovenskim izvajanjem arbitražne odločitve.

Le malce manj vročo glavo je pokazala hrvaška predstavnica v Evropskem parlamentu Ruža Tomašić, sicer predsednica Hrvaške konzervativne stranke (HKS). V izjavi za javnost je zapisala: »Akcije slovenske policije so nezakonite, naša policija, po potrebi tudi vojska, pa bi se morala odzvati.« Pravi tudi, da vlada ravna narobe, ko zgolj tolaži hrvaške ribiče, da jim ne bo treba plačati slovenskih kazni. Prepričana je, da bi morale hrvaške oblasti slovenskim onemogočiti pisanje kazni.