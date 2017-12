Posebna »zasluga« za to, da je letu 2017 dalo pečat spolno nadlegovanje, gre ameriškemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki je nadlegovalske sledi pustil tudi v Londonu. Razkritje desetletja stare javne skrivnosti o Weinsteinu kot verjetno najhujšem spolnem plenilcu, ki ga je več žensk obtožilo tudi posilstva, in Hollywoodu kot leglu spolnega nadlegovanja je sprožilo neustavljiv plaz obtožb v vseh drugih svetovih, od modnega do političnega.

Parlamentarni nadlegovalci Daleč največ obtoženih med politiki je bilo iz britanskega parlamenta, kjer poleg 650 poslancev in več kot 800 lordov dela tudi več tisoč večinoma mladih žensk. Številne so se povezale med seboj prek aplikacije whatsapp, sporočile imena svojih nadlegovalcev in opozorile druga drugo na to, kje posamezni politiki najraje nadlegujejo (v dvigalih, barih, taksijih…). Vrsto poslancev so suspendirali in proti njim sprožili notranje preiskave. V Walesu je na začetku novembra naredil samomor poslanec Carl Sargeant, ki ga je spolnega nadlegovanja obtožilo več žensk. Življenje si je vzel samo štiri dni po tistem, ko so ga zaradi obtožb odstavili kot valižanskega ministra. Dva tedna kasneje je samomor naredil visoki uradnik na sedežu laburistične stranke. Od več ministrov konservativne vlade Therese May sta zaradi obtožb odstopila dva: najprej že na začetku novembra obrambni minister Michael Fallon, ki je najprej vse obtožbe zanikal, potem pa priznal, da se je neprimerno vedel pod vplivom alkohola. Pred kratkim je moral odstopiti premierkin namestnik Damian Green, ki je prav tako zanikal vse obtožbe: o spolnem nadlegovanju in o tem, da je bil njegov računalnik poln pornografije.

Velika večina nadlegovanih se ne pritoži Parlament še zdaleč ni edino otoško prizorišče spolnega nadlegovanja »ob delu«. To se je razpaslo vsepovsod. Nedavna preiskava BBC, v kateri je o njem spregovorilo več kot 6000 žensk in moških, je pokazala, da je spolno nadlegovanje v različnih oblikah, od neprimernih komentarjev in dotikov do spolnih napadov, vključno s posilstvom, izkusilo polovica žensk in petina moških. Premagovanje tega problema je toliko večje, ker se velika večina nadlegovanih ne pritoži pristojnim. Ta preiskava je pokazala, da se zaradi nadlegovanja ni nikomur pritožilo 63 odstotkov nadlegovanih žensk in 79 odstotkov nadlegovanih moških. Žrtve pogosto ne prijavijo spolnega nadlegovanja, ker imajo občutek, da ni agresivno, ali zato, ker je zavito v (domnevni) humor. Odnos do pritoževanja se spremeni, če se v medijih pojavi podoben primer nadlegovanja. Desetina žensk je bila žrtev spolnega napada na delovnem mestu ali med študijem. Precej več žensk kot moških spolno nadlegujejo neposredni »šefi« ali višji nadrejeni: to se je zgodilo 30 odstotkom žensk in dvanajstim odstotkom moških. Nekateri zaradi nadlegovanja zamenjajo službo, drugi postanejo depresivni ali anksiozni.

Natakarice kot spolne delavke V nekaterih poklicih je spolnega nadlegovanja veliko več kot v drugih. V gostinstvu, na primer, je še posebno razširjeno. Mnoge natakarice ali točajke v Britaniji pravijo, da se občasno počutijo kot spolne delavke. Zaradi vsega, kar jim stranke rečejo ali naredijo. Nilufer Guler, ki je opisala svoje izkušnje v raziskavi BBC, pravi, da ji je skupina premožnih moških v dragih oblekah dejala, da bi jo »odkupili« od šefa za tisti dan, če bi sedela z njimi. Njihove oči so se ves čas pasle na njenih oblinah, postavljali pa so ji različna namigujoča vprašanja. Bila je jezna, vendar se ni pritožila, ker se je bala za službo, ki jo je začela šele dan prej. Honorarno, pogodbeno ali agencijsko zaposlene ženske so pogosteje žrtve spolnega nadlegovanja kot redno zaposlene. In se še manjkrat pritožijo kot redno zaposlene, ker se bojijo, da bodo ob zaslužek. Kadar se, so delodajalci zelo nerazumevajoči. Posebno v gostinstvu, v katerem po pričevanjih žrtev spolnega nadlegovanja »sovražijo sindikate in demokracijo«.