Prav gotovo ni res, da so bile vse zime po vrsti v preteklosti zasnežene in mrzle, da je pokalo in podobno. Že jaz sem doživel marsikaj, od povsem »zelenih« zim do mrzle, ko smo imeli ves teden manj kot –20 stopinj. Vremenski miti precej poenostavljajo resnico. A vendarle je tudi nekaj resnice v tem. Če sledimo povprečni temperaturi zime kot celote, je trend obrnjen navzgor že kar nekaj časa. Kar seveda lahko v sebi skriva velike in pogoste odklone, mraz in odjuge, kar se v povprečju lepo skrije. In prav tako zimo imamo do sedaj letos.

Kar spomnite se, kolikokrat je snežilo ali pa vsaj precej nizko snežilo, pa se je potem spet skoraj neverjetno segrelo vmes, ko je deževalo tudi v gorah. Prava toplo-hladna vremenska kombinacija. Pravega mraza skoraj ni bilo, le ponekod na Notranjskem in Kočevskem je bilo okoli –15 stopinj, kar pa je za tiste kraje mačji kašelj. Drugod se delamo, da nas ne vem kako zebe že, če se ohladi nekaj stopinj pod ničlo. Mimogrede: imam toplo puhovko, ki je nisem oblekel že leta. Enostavno ni pravega mraza. Najbrž tudi to pove marsikaj.

Skratka, letošnja zima kaže veliko lastnosti zim, kakršne bi utegnile biti v prihodnosti vse pogostejše. Ne da bi bilo le topleje oziroma toplo, ampak naj bi bilo vmes lahko tudi mrzlo ali vsaj hladno. Kot da bi zima ne vedela več, ali naj nam zapreti ali naj bo do nas milejša. Sneženje sploh ni skregano z nekoliko manj hladnimi vremenskimi obdobji. V resnici ob hudem mrazu le redko sneži in običajno tudi ne zapade prav veliko snega. Če so temperature malo pod ničlo ali okoli ničle, pa so padavine lahko obilnejše in je torej tudi bolj verjetno, da bo zapadlo kaj snega. Seveda ta snežna odeja ni tista lepa, s suhim snegom, ampak pogosto le še vse teče in se tali, a temu žal ne moremo reči drugega kot sneg.

Očitno nas v zimskem času čaka pogostejše menjavanje mraza in odjug. Tako vreme pa hkrati vendarle prinaša več snega v hribe, vprašanje je samo, kako visoko. Pogostejše padavine pomenijo tudi pogostejše sneženje, seveda vmes tudi dež. A kar poglejte, koliko snega imamo letos že v prvem delu zime v gorah! Po dveh sušnih letih, kar se tega tiče, letos gore naravnost oblegajo turni smučarji in planinci. Ena od skrajnosti, ki bi se vam lahko zgodile, bi bila, da se s tekaškimi smučmi odpravite po progi, potem pa tam nekje pred koncem sneg pod smučmi skopni. Ampak to je že za risanke.