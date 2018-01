Nedavno je z Mestne občine Ljubljana prispelo elektronsko sporočilo, da so družbeniki Javnega holdinga Ljubljana sprejeli poslovne načrte Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini za letošnje leto in se seznanili z informacijo o poslovanju v obdobju od januarja do novembra 2017. V sporočilu so na dolgo in široko razpredali o načrtovanih naložbah javnih podjetij, nenavadno pa je, da ni bilo informacije o tem, kakšen je bil poslovni izid podjetij do novembra 2017. Razlog za zamolčani podatek bi se lahko skrival v tem, da so lanski poslovni rezultati vse prej kot dobri. Če p