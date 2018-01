Snežne razmere so v zadnjih tednih vse bolj naklonjene tudi smučiščem v nekoliko nižjih legah in na prisojnih pobočjih. Tako so tudi strmine legendarnega smučišča Španov vrh nad Jesenicami že lep čas pobeljene, kar s pridom izkoriščajo pohodniki in turni smučarji. Vse več pa so, kot so zapisali na družbenem omrežju facebook, v Športnem centru Španov vrh prejeli tudi vprašanj o tem, kdaj bodo na smučišču zagnali sedežnico.

Ko jo bodo ponovno zagnali, bo enosedežnica Španov vrh po podatkih ministrstva za infrastrukturo najstarejša delujoča žičniška naprava pri nas. Njena izdelava, navajajo na ministrstvu, sega v leto 1964 in bo s 54 leti na vrhu lestvice delujočih naprav po starosti. Še starejša je sedežnica Vitranc II v Kranjski Gori, stara 61 let, a se ji je zadnje veljavno dovoljenje izteklo konec maja 2014. Trenutno najstarejši sedežnici z veljavnim dovoljenjem za obratovanje pa sta Gospinca na Krvavcu in Šija na Voglu, ki sta stari 52 let.

»Žičnica in smučišče imata vsa potrebna dovoljenja za obratovanje. Sedežnico bomo zagnali predvidoma sredi januarja,« so neučakane alpske smučarje in deskarje pomirili v Športnem centru Španov vrh. Dodali so, da usklajujejo še pogodbe z nekaterimi lastniki zemljišč ter izobražujejo potrebne kadre za obratovanje smučišča.

Občina stroškov smučišča ni več zmogla

Ko je sedežnica na smučišču Španov vrh pred dobrim letom ostala brez sedežev in so jeseniški občinski svetniki sklenili, da stroški za redko delujočo napravo iz občinskega proračuna niso več upravičeni, je kazalo, da je usoda smučišča za vselej zapečatena. Na drugačno prihodnost smučišča, ki so jo opisali v poslovnem načrtu in ga junija predstavili občinskim svetnikom, so opozorili posamezniki, ki so ustanovili podjetje in se z občino dogovorili za odkup. Smučišče, ki je nekaj časa mirovalo, želijo spremeniti v sodoben ekološki, družinski, celoletni športni center, ki bo vzorčni primer aktivnega preživljanja prostega časa, tehnologije in arhitekture. Poleg smučanja, deskanja in poleti kolesarjenja so med možnimi dejavnostmi našteli tudi smučarski kros, sankanje, krpljanje, zimsko kolesarjenje in podobno.

Sicer pa je smučišče mirovalo tudi med letoma 1999 in 2004. Nekdanji lastnik, Žičnice Kranjska Gora, z njim ni imel več načrtov, zato ga je kupila jeseniška občina in ga v upravljanje prepustila zavodu za šport. Pred leti so ga poskušali oddati v najem zgolj za en evro najemnine, a zanimanja za to ni bilo. Kot so pred sklepom o opustitvi opozorili v zavodu za šport, so imeli z žičnico tudi v letih, ko jo zaradi nezadostne snežne pošiljke niso zagnali, okoli 16.000 evrov izdatkov.